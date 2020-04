Coronavirus, Croce Rossa denuncia: «Soccorritori trattati da untori, ora basta»

È un dramma nel dramma quello che stanno vivendo in queste ore alcuni operatori della Croce rossa italiana, che non appena è scattata l'emergenza coronavirus nel nostro Paese ha mobilitato il massimo delle sue forze per non lasciare anziani soli, per dare una mano alle ambulanze, per soccorrere chi è privo di aiuti e reti familiari.



«Sono troppe le notizie che giungono da alcune parti d'Italia e che ci narrano di esecrabili intimidazioni ai danni dei soccorritori di ritorno dalle zone rosse, trattati come untori e minacciati dai datori di lavoro di licenziamento o dai vicini di casa di ritorsioni», denuncia il Presidente della Croce Rossa italiana, Francesco Rocca. «Questo stigma è intollerabile - sottolinea -, assurdo e a dir poco autolesionista, visto che perpetrato ai danni di chi si prende cura di tutto il Paese». Ultimo aggiornamento: Mercoledì 1 Aprile 2020, 08:21

© RIPRODUZIONE RISERVATA