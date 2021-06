Cristo Lgbt al Pride di Roma, Meloni: «Perché mancare di rispetto a milioni di fedeli?»

Un Cristo Lgbt con corona di spine, stimmate colorate e lenzuolo arcobaleno dietro lo striscione con la scritta 'Orgoglio e ostentazione' ha aperto il corteo del Roma Pride, che si è svolto ieri in concomitanza con altre città italiane. Anche a Milano un ragazzo con una croce ha partecipato al corteo.

Immagini che hanno suscitato la reazione del mondo politico, tra cui la presidente di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni, che su Fabook ha commentato: «Leggo che il corteo del Roma Pride è aperto da un ragazzo travestito da 'Cristo Lgbt', con stimmate colorate e bandiera arcobaleno. Per quanto mi interroghi, non riesco a trovare una risposta a questa domanda: che bisogno c'è di mancare di rispetto a milioni di fedeli per sostenere le proprie tesi?».

«E aggiungo: come si concilia la lotta alle discriminazioni, alla violenza e all'odio con i cori di insulti e minacce contro chi non è d'accordo con il ddl Zan? Se sei convinto delle tue idee e delle tue posizioni, non hai bisogno di insultare nessuno. Io la penso così. Qualcun altro evidentemente no», conclude Meloni.

