Cristina Parodi: «A Bergamo nessuno canta sui balconi, tutti hanno qualcuno da piangere. La famiglia è l'unico rifugio»

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 1 Aprile 2020, 20:21

«Quando gli italiani sono usciti sui balconi per cantare o ballare, mi sono affacciata e non ho visto nessuno della mia città farlo: qui tutti hanno qualcuno da piangere, c'è il pudore del dolore vissuto».descrive con questa parole, in un'intervista che uscirà sul numero di Famiglia Cristiana in edicola giovedì 2 aprile, la sua città,tra le più martoriate dal: «Dovunque guardi, vedo famiglie che hanno almeno un familiare o un amico malato o che addirittura non c'è più. Sento continuamente le campane suonare e il cuore si riempie di tristezza».La giornalista-conduttrice vive a Bergamo col marito, sindaco della città, e i figli. «Cosa ricorderò, quando tutto questo sarà finito? Gli occhi e il viso di mio marito quando torna a casa la sera, segnati dalla fatica e dalla sofferenza che ha visto. E la gioia di poter condividere questo periodo così difficile con i nostri tre figli che, a causa dell'epidemia, sono tornati a vivere con noi dopo tanto tempo. In giorni duri come questi, la famiglia è l'unico rifugio dal dolore».Leggi anche >La Parodi è impegnata in prima persona, con il Cesvi , per sostenere la sua città: «Mi alzo presto la mattina e fino a sera seguo la raccolta fondi dell'associazione con cui collaboro da tanti anni, il Cesvi, per aiutare l'e non solo. Ci sono da fare mille cose, dalla comunicazione ai contatti con le aziende e con le persone che ci stanno sostenendo in modo straordinario con la loro generosità».