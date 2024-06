Cristina Frazzica si poteva salvare? La barca che non si è fermata e il ritardo nei soccorsi: «Mezz'ora per dare l'Sos». I punti oscuri

di Redazione Web

Cristina Frazzica si poteva salvare? La sua morte è colpa del ritardo nei soccorsi? Sono alcune delle domande che si stanno ponendo gli inquirenti che lavorano al caso della 31enne di Voghera, travolta e uccisa da una barca mentre si trovava in kayak nel mare di Posillipo. È stata aperta un'inchiesta per omicidio colposo e omissione di soccorso e l'unico indagato attualmente è l'avvocato napoletano Guido Furgiuele, alla guida di una delle tre barche poste sotto sequestro.

L'incidente

Il penalista, alla guida del suo cabinato di 18 metri sul quale c'erano presenti altre persone (che verranno probabilmente ascoltate in Procura), è stato il primo a soccorrere l'amico di Cristina dopo l'incidente. Secondo le sue dichiarazioni fornite anche al pm, è tornato indietro quando ha visto il ragazzo sbracciarsi, senza avere alcuna idea del fatto che potesse essere lui ad aver travolto la coppia in kayak.

Il ritardo nei soccorsi è stato fatale?

Ieri, martedì 11 giugno, la famiglia della vittima è arrivata a Napoli dove ha incontrato gli investigatori i quali, a breve, intendono disporre l'esame autoptico sulla salma, che farà luce sulle cause di morte della giovane. Un esame che consentirà anche di scoprire se Cristina sia morta sul colpo oppure se un soccorso tempestivo avrebbe potuto salvarle la vita.

L'sos è stato lanciato da Furgiuele circa una mezz'ora dopo la disgrazia.

Saranno ora le perizie sui natanti a fornire la conferma sull'identificazione della barca killer, accertamenti che riguarderanno anche il kayak a bordo del quale domenica scorsa Cristina e il suo amico avvocato napoletano intendevano trascorrere una domenica in serenità nell'incantevole mare di Posillipo.

Cosa ha detto l'avvocato Furgiuele

«Io e i miei sei ospiti non abbiamo avvertito alcun impatto. Uno dei miei ospiti ha visto a poppa un ragazzo sbracciarsi e siamo tornati indietro per soccorrerlo. Lui ha detto che la ragazza era stata investita da una barca velocissima ed eravamo convinti che non fosse la mia. Più di soccorrerlo e dare l'allarme non potevamo fare». A parlare con l'ANSA è l'avvocato Guido Furgiuele, il penalista indagato dalla procura di Napoli nell'ambito delle indagini sulla morte della ricercatrice Cristina Frazzica, 31 anni deceduta nel pomeriggio di domenica scorsa dopo essere stata investita mentre era in gita su un kayak insieme con un avvocato suo amico nelle acque di Posillipo, a Napoli. La barca del professionista, insieme con altre due, sono state individuate dalla Capitaneria di Porto nell'ambito degli accertamenti che mirano a fare luce sul grave sinistro nautico costato la vita alla donna.

