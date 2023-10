Cristina uccisa dalla malattia, aveva 56 anni: «Amava viaggiare e la sua famiglia». Lascia due figli

di Melody Fusaro

A Noale, e in particolare nella frazione di Moniego, oggi si dice addio a Cristina Cazzaro, che è mancata nei giorni scorsi a soli 56 anni. A portarla via, una malattia che si era manifestata 4 anni fa e con la quale stava convivendo con forza. Di recente però le sue condizioni si erano aggravate all'improvviso e se ne è andata, circondata dall'affetto dei suoi cari. Cristina Cazzaro, che con la sua famiglia viveva in via Ronchi a Moniego, lascia il marito, Claudio Trevisan, i figli Lorenzo e Rebecca, i genitori, i fratelli e tanti altri parenti intorno ai quali in queste ore si stringono i molti amici.

«Era una donna dolce, piena di vita.

