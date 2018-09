Lucchini

, ed è morto ieri a Venezia, schiacciato dal muletto con il quale stava giocando. Una vera tragedia, accaduta in un cantiere edile dove Cristiano si trovava con il fratellastro 14enne: i due ragazzini si sono introdotti nel cantiere, che era chiuso, forzando un tratto di recinzione, per poi impossessarsi del muletto per 'correre' nello spazio aperto dell'impresa edile, l'azienda Boscolo Bielo.Una manovra azzardata a bordo del muletto ha però provocato il dramma: il mezzo si è rovesciato, e Cristiano è finito schiacciato. Al momento dell'arrivo dei soccorsi il fratellastro, affidato alle cure di uno psicologo, era ancora sotto choc. I primi ad intervenire sono stati i vigili del fuoco che, lungo il canale Scomenzera dove è accaduto il fatto, hanno un loro presidio per gli interventi antincendio e che poi, per mezzo di una gru, hanno sollevato il muletto rovesciato; mentre i sanitari del Suem 118 non hanno potuto che constatare la morte del ragazzino.