Striscia la Notizia, l'ex inviato Cristian Cocco rinviato a giudizio: è accusato di estorsione

L’ex inviato di Striscia la Notizia, Cristian Cocco, 51 anni, dovrà difendersi dall’accusa di estorsione, il prossimo 6 luglio davanti ai giudici del collegio del Tribunale di Oristano. Nei suoi confronti, infatti, ci sarebbe stata la denuncia da parte di Massimo Aversano, l'operatore che lavorava insieme a lui per i servizi video realizzati per la trasmissione di Mediaset. Cocco è stata rinviato a giudizio questa mattina, con l'accusa di estorsione.

Chiedeva soldi al collega

Secondo l'accusa, il personaggio televisivo, noto per i suoi servizi dalla Sardegna, nell'arco di quattro anni avrebbe portato via ad Aversano oltre sessantamila euro, minacciandolo che se non gli avesse versato la metà dei compensi percepiti per i servizi tv, avrebbe interrotto la collaborazione professionale.

Ma sulla pagina Facebook di Cocco, l'imputato in data 13 gennaio ha scritto un post per rettificare le notizie apparse in questio giorni, e scrive: «Il cameraman, che reputo persona perbene, non ha mai fatto nessuna denuncia nei miei confronti, in quanto le sue prestazioni le svolgeva per conto di una Società che aveva l'incarico di supportarmi nelle riprese dei miei servizi giornalistici e tale società non ha mai sporto alcuna denuncia nei miei confronti, motivo per cui il mio Avvocato Cristina Puddu, ha precisato ai sopracitati quotidiani quanto segue: "Ci sono delle cose da chiarire e lo dimostreremo».

Si professa innocente

Cocco ha sempre rinnegato l'accusa del suo ex operatore, ed avrebbe elementi a sua discolpa che potranno essere prodotti in tribunale. Quando uscì la notizia della denuncia, il programma di Antonio Ricci emise una nota stampa prendendo le distanze. «Riguardo le notizie diffuse recentemente da alcuni organi di stampa, Striscia la notizia precisa che Cristian Cocco non fa più parte della squadra di inviati del tg satirico di Antonio Ricci fin dalla stagione 2018/2019 e che il contenzioso di cui si parla non la vede coinvolta»

Ultimo aggiornamento: Giovedì 2 Febbraio 2023, 15:01

