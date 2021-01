Crisi di Governo, ultimo giorno di consultazioni: tocca a M5S e centrodestra. Poi Mattarella deciderà DIRETTA

Crisi di Governo, oggi ultimo giorno di consultazioni dopo la crisi che ha portato alle dimissioni di Giuseppe Conte. Dopo che ieri pomeriggio al Colle da Sergio Mattarella sono saliti a colloquio il Pd, Leu e Italia viva, oggi è il turno del Movimento 5 Stelle e del centrodestra: poi il Capo dello Stato prenderà una decisione. Sarà proprio il colloquio con il M5S il passaggio cruciale di questa fase. Il Capo dello Stato infatti dovrà capire se sono caduti i veti su Iv e se M5s è pronto ad un rientro in maggioranza di Matteo Renzi. Solo dopo Mattarella avrà tutte le carte in mano per capire come procedere.

«Le forze politiche devono dire se Iv è ritenuta affidabile e parte integrante della coalizione», torna a ribadire stamattina Teresa Bellanova, ieri al Quirinale con Matteo Renzi che ha di fatto congelato il Conte ter chiedendo prima un incarico esplorativo ad una personalità terza per verificare se ci sono le condizioni per superare la crisi dentro l'attuale maggioranza. Spinge per un superamento delle tensioni il governatore dell'Emilia Romagna Stefano Bonaccini: «I numeri in parlamento ci dicono che se non metti insieme un'alleanza che riparta da quello che c'è rischi di avere il Ciampolillo di turno che ti condanni ogni giorno a una pena infinita e non riesci più a governare».

A scommettere su una ricomposizione della maggioranza «con 3 ministeri in più e in meno», è Matteo Salvini che oggi salirà al Quirinale insieme a tutti gli alleati di centrodestra, da Fi a Fdi, dall'Udc al partito di Toti. Un'unità formale nonostante le diverse posizioni nel centrodestra. Tra Giorgia Meloni che punta al voto e Fi che chiede, come sostiene ancora stamattina Renato Schifani, «un'assunzione collettiva di responsabilità» e non esclude un governo di unità nazionale. «Al presidente della Repubblica oggi diremo che l'Italia ha fretta e fame di lavoro, salute e scuola», incalza il leader della Lega che immagina solo un governo di centrodestra o le elezioni.

Consultazioni, gli aggiornamenti in diretta

Ore 9.39 Bonaccini: spero in un Conte ter «Io mi auguro succeda questo», cioé un Conte ter con una compagine di governo più «robusta». Dopodiché - ha detto il presidente dell'Emilia-Romagna Stefano Bonaccini ad Agorà su Rai3, «non possiamo stare un altro mese senza sapere che interlocutore avere». Due giorni fa, ha ricordato «io e i miei colleghi presidenti di Regione dovevamo incontrare il presidente del Consiglio sul Recovery fund», ma l'incontro è saltato per la crisi di governo. «L'Europa ti chiede i progetti, presto devono essere validati e noi non sappiamo con chi interloquire».

Ore 9.29 Salvini: governo di centrodestra «Se c'è un governo che governa bene, noi siamo pronti a portare avanti le nostre proposte ma di vita reale, non di filosofia». L'ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini ospite di 'Agorà' su Rai3, precisando che si riferisce a «un governo a guida centrodestra» che si occupi del taglio delle tasse, lavoro, aiuti alle famiglie, salvataggio quota 100. Alla domanda se di conseguenza la sua posizione escluda il voto anticipato, ha risposto: «Se non c'è un governo, come non c'è, scelgono i cittadini».

«Al presidente della Repubblica oggi diremo che l'Italia ha fretta e fame di lavoro, salute e scuola». «Speriamo che la finiscano presto, potrebbe anche finire che si rimettono tutti insieme Pd-5 Stelle e Renzi e la prossima settimana torniamo qua e abbiamo perso un mese. Scommettiamo un caffè della macchinetta? Scommettiamo che hanno fatto passare un mese e poi troveranno 3 ministeri in più e in meno e la maggioranza sarà Pd-5 Stelle e Renzi e gli italiani si chiederanno perché tutto questo casino?».

Alla domanda sulla disponibilità espressa dal leghista Gian Marco Centinaio a sedersi al tavolo con il leader di Italia viva, Salvini ha risposto: «Evidentemente era una provocazione, Renzi ha fatto nascere questo governo» e ha smentito che ci sia un confronto con lui: «Non sto dialogando con Renzi, lo incontro al Senato come tanti altri colleghi e per educazione ci parlo, come ieri ho parlato con Conte perché testimone a un processo e ho parlato con lui per educazione, interesse e l'ho ringraziato per la correttezza della sua testimonianza».

Ore 9.20 Bellanova: incarico a Fico? Decide Mattarella «Siamo ai fatti, i retroscena non mi appartengono. Al Presidente abbiamo detto che non poniamo e non subiamo veti ma da giorni si sta facendo un mercato indecoroso di parlamentari, tentando lo svuotamento di Italia Viva e dall'altra si va dicendo che siamo inaffidabili: le forze politiche devono dire se Iv è ritenuta affidabile e parte integrante della coalizione. E la risposta deve arrivare da tutti il prima possibile perché non si può perdere tempo». Lo ha detto la presidente di Iv Teresa Bellanova a Radio Anch'io su Rai Radio1. «Un mandato al presidente Fico è nelle disponibilità del Presidente della Repubblica: a noi andrà bene quello che decide». Lo ha detto la presidente di Iv ed ex ministro Teresa Bellanova a Raio Anch'io su Rai Radio1.

Ore 9.01 Meloni vuole elezioni: "In Portogallo le hanno fatte" «Non sono d'accordo con chi dice che non si può andare a votare. Segnalo che la crisi è aperta dal 1 dicembre: sono due mesi. Attenti a dire che le elezioni non sono praticabili. In Portogallo le hanno appena fatte».Lo ha detto la leader di FdI Giorgia Meloni a Radio Anch'io su Rai Radio1. «Qualsiasi altra ipotesi darà un governo più debole». «Ogni giorno leggo che il centro-destra è diviso e che è stato devastato da senatori voltagabbana: non è andata così. È andata che Conte si è dovuta dimettere. Mi pare che il centrodestra nei fatti è unito e che l'opzione su cui siamo tutti d'accordo è andare a votare: non mi pare che cambierà».

«Io la paura di rimanere sola non l'ho avuta mai. Mi preoccupa lo scenario di un governo raffazzonato per gli italiani», ha aggiunto la Meloni. «Un governo Ursula? Ho sentito Berlusconi e non mi pare sia interessato. A me pare che l'Italia abbia bisogno di un governo di patrioti e non di un governo che fa gli interessi di Francia e Germania. Un governo sedicente europeista già lo abbiamo». «In Fi sono europeisti? Per carità, sono inseriti in una dinamica europea: ma se è per questo anche noi siamo inseriti in questa dinamica ma noi ci stiamo per difendere gli interessi nazionali e non quelli di Francia o Germania».

Ore 8.30 Bonino: sì a donna premier Per Emma Bonino «magari fosse incaricata una donna come premier! Il Paese cambierebbe simbolicamente e sostanzialmente, credo. Ovvio che non basta essere donne per essere migliori, anche se gli uomini l'hanno sempre pensato di se stessi». Lo dice in un'intervista a 'La Repubblicà la storica leader radicale, ora senatrice di +Europa. Nelle consultazioni, «al presidente della Repubblica non ho fatto alcun nome. In primo luogo, perché è una prerogativa del capo dello Stato la scelta dell'incaricato/a e ci sono prerogative che non vanno travalicate. E poi perché non vorrei bruciare nessuno» spiega. L'incarico a una donna è «nel mondo degli obiettivi. Le donne italiane hanno competenze, capacità e non devono smettere di lottare per i loro diritti».

Rispetto a possibili candidate come premier in Italia «non entro nel toto nomi. Ripeto: tifo per una donna autorevole e competente». Venendo a Pd, 5Stelle e Leu che continuano a fare solo il nome di Conte «se capisco bene, la blindatura è per ora - osserva - ma è impressionante che questi tre partiti della maggioranza non riescano a pensare a una personalità politica più autorevole». Servono «un piano vaccinazioni credibile, un piano scuola, la ripresa e il rilancio del lavoro con l'utilizzo dei fondi europei di Next generation Eu. Non si può continuare così». Inoltre «il Recovery Plan che circola dal 12 gennaio è improponibile e va corretto rapidamente. Mi accusano di volere far vincere Salvini e e Meloni: è il contrario. Vincono con un governo che tira a campare». Bonino infine si dice favorevole a una maggioranza come quella che ha eletto Ursula von der Leyen presidente della commissione Ue con socialisti, liberali e una parte del Ppe, senza Salvini e Meloni: «Sarei molto felice se accadesse con una donna in Italia».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 29 Gennaio 2021, 10:58

© RIPRODUZIONE RISERVATA