Andrea Crisanti canta Emozioni di Battisti a Radio Rock. E sui No Vax: “Non vaccinarsi è come guidare a fari spenti nella notte” Il virologo improvvisa “Emozioni” con il karaoke reporter: “Vaccinatevi! Non vaccinarsi equivale a guidare a fari spenti nella notte!”.

Impazza la polemica sul green pass e Radio Rock 106.6 prosegue la sua speciale kermesse canora, volta a coinvolgere le varie personalità che animano il dibattito pubblico. Così, dopo il sottosegretario Sileri, Matteo Bassetti e Fabrizio Pregliasco è stato Andrea Crisanti a cadere tra le grinfie del karaoke reporter Dejan Cetnikovic.

A margine della festa del Fatto Quotidiano ha intonato un ever green della musica italiana : Emozioni di Lucio Battisti. Il brano è funto anche da pretesto per incoraggiare alla vaccinazione: “Non vaccinarsi è come guidare a fari spenti nella notte. Vaccinarsi è rock, vaccinatevi!”

Ultimo aggiornamento: Lunedì 6 Settembre 2021, 12:34

