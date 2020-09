Impatto in volo tra un paracadutista e l'aereo: morto il pilota e un parà. Salvi gli altri

🔴 #Cremona, precipitato piccolo aereo nella zona di Castel Verde. Due gli occupanti deceduti, i #vigilidelfuoco hanno spento l’incendio scaturito dopo l’impatto a terra. Il velivolo era decollato con paracadutisti a bordo dal vicino aeroporto di Migliaro [#20settembre 10:00] — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) September 20, 2020

Il velivolo precipitato è un Pilatus Porter a nove posti, destinato al trasporto dei paracadutisti. Proprio per questo, già recuperati i corpi del pilota e di un paracadutista. Le due vittime sono Stefano Grisenti, il pilota, 54enne di San Secondo Parmense (Parma), e Alessandro Tovazzi, il paracadutista, 41enne di Arco di Trento (Trento). È stato confermato che quest'ultimo indossava la tuta alare e proprio l'impatto in volo fra il trentino e l'ala del velivolo potrebbe aver causato la caduta. A bordo c'erano altri cinque paracadutisti ma si erano tutti già lanciati prima della tragedia. I carabinieri stanno compiendo le verifiche del caso vagliando la documentazione presente all'Aero Club del Migliaro, da dove il velivolo era decollato alle nove e mezza.

Un velivolo utilizzato per il lancio diper cause ancora da accertare e ha preso fuoco. Al momento sono due le vittime accertate e i vigili del fuoco sono al lavoro per spegnere l'incendio. L'incidente è avvenuto nella frazione Livrasco del comune di Castel Verde, in provincia di Cremona.Pare che ad innescare lo schianto possa essere stato l'impatto in volo tra il velivolo e l'ultimo dei paracadutisti a lanciarsi, che avrebbe indossato la tuta alare. Sarebbe stato quell'urto, sempre secondo la ricostruzione comunque al vaglio, a far perdere quota all'aereo sino alla caduta costata la vita al pilota e al paracadutista che avrebbe urtato contro l'aereo.