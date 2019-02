Credono sia incinta, Giovanna muore a 15 anni a causa di un cancro ovarico di 10 chili

Ultimo aggiornamento: 21:26

Credono siain realtà ha un. Giovanna Iencocausa di un cancro ovarco diche le aveva fatto crescere la pancia proprio come quella di una donna in dolce attesa. La ragazza è morta nel 2012 ma la mamma, Angela, è tornata a raccontare la sua storia, grazie anche a una pagina Facebook, per insistere sull'importanza della prevenzione.Quando la pancia di Giovanna ha iniziato a crescere, tutti credevano che fosse incinta, non aveva un ciclo regolare e si sentiva sempre stanca. Tutti i sintomi facevano pensare a una dolce attesa, nessuno avrebbe mai pensato che un cancro così aggressivo potesse coglierla in così giovane età. La sua pancia era dura, ma sia Angela che Givanna erano convinte che stava per avere un bambino, con il passare del tempo però la mamma ha proposto una visita ginecologica alla figlia e un'ecografia ed è stato a quel punto che è arrivata la diagnosi choc.I dottori hanno parlato di una cisti molto grande, dopo averla estratta è emerso che era un cancro e Giovanna è stata sottoposta a diversi cicli di chemioterapia. Purtroppo il tumore si era esteso anche ad altri organi e alla fine non ha lasciato scampo alla 15enne