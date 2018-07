Travolta da un'auto mentre attraversa: pensionata muore sul colpo

Giovedì 19 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 22:55 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

CREAZZO - Si allunga lasulle strade del Vicentino. La nuova tragedia si è verificata nella serata di oggi a Creazzo, in viale Italia, all'altezza del distributore Agip, a poche centinaia di metri dalla piazza centrale. Secondo una prima ricostruzione la, residente in paese, che è stata investita da un'auto mentre attraversava la strada, ma su questo particolare saranno i rilievi a confermarlo., con l'anziana che è stata caricata sul cofano e poi sbalzata in avanti per alcuni metri. Immediato l'allarme lanciato da residenti e passanti: sul posto è giunta un'ambulanza del Suem 118 ma qualsiasi tentativo di soccorso è stato inutile nonostante i tentativi di rianimazione eseguiti sul luogo dell'incidente dai sanitari. I rilievi sono stati effettuati dalla polizia locale che sta cercando di ricostruire la dinamica dell'accaduto e ha ascoltato la versione dell'automobilista. L'per oltre un'ora e il traffico deviato sulle vie secondarie.