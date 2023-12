Le cravatte di Berlusconi, arriva la nuova linea dedicata al Cavaliere. L'artigiano Breda: «Avrei voluto che le vedesse»

di Redazione web

Il Cavaliere «ritorna» con «Le cravatte di Berlusconi». A sei mesi dalla scomparsa dell'ex presidente del Consiglio, l'artigiano calabrese Damiano Presta lancia una nuova linea di cravatte settepieghe dedicate alla memoria del suo cliente più famoso.

Le cravatte

Presta ha confezionato cravatte per Berlusconi dal 2012 fino alla sua morte. Le indossava e le regalava ad amici ed interlocutori. Anche a personalità come Vladimir Putin e ben 5 presidenti americani, da George Bush senior a Barack Obama. Si parla di ordini per migliaia e migliaia di cravatte - e foulard per le donne - che l'ex premier amava donare.

L'ok del Cavaliere

«Tempo fa - ricorda Presta - gli avevo chiesto l'autorizzazione a vendere cravatte con il suo nome e lui mi disse: 'ti autorizzo, ma le devi chiamare "Le cravatte di Berlusconi".

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 13 Dicembre 2023, 14:07

