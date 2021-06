Covid, in zona bianca ristoranti senza limiti di posti a tavola: massimo quattro persone solo in zona gialla

Covid, in zona bianca si va verso l'abolizione di ogni limite sul numero massimo di posti a tavola nei ristoranti.

È quanto emerso dalla conversazione tra Mariastella Gelmini, ministra per gli Affari regionali, e Massimiliano Fedriga, presidente della Conferenza delle Regioni. L'idea è quella di superare l'interpretazione sul limite massimo di quattro persone ai tavoli dei ristoranti. L'ufficio legislativo del Ministero vorrebbe intendere come superata questa restrizione in zona bianca.

In zona gialla, invece, il limite massimo di quattro persone (salvo che si tratti di conviventi) dovrebbe invece rimanere applicato, ai sensi dell'articolo 27 del Dpcm del 2 marzo scorso.

Ultimo aggiornamento: Martedì 1 Giugno 2021, 23:12

