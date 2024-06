«Covid? Qui non ci sono malati, il reparto è vuoto»: il video girato in ospedale durante la pandemia, 46enne a processo

di Valeria Lipparini

«Oggi è martedì 10 novembre 2020, siamo all’ospedale Ca’ Foncello di Treviso e non c’è anima viva. Silenzio. Peraltro qua è la sezione dei malati infettivi. Quindi quella dotata di rianimazione e di tutto quello che servirebbe per l’emergenza di una pandemia no? Ecco qua. Guardate. Qui non c’è niente. Zero. Poi dopo passiamo anche dal pronto soccorso». F.F, 46enne trevigiano, aveva documentato cosa succedeva all’interno del Ca’ Foncello in piena pandemia riprendendo tutto con il telefonino e poi postandolo nella sua pagina Facebook.

Era entrato nei locali dell’entrata principale, del pronto soccorso, nelle sale di attesa del reparto di terapia intensiva. Era stato denunciato, per questo dal dg Benazzi e, nei giorni scorsi, l’uomo, assistito dall’avvocato Helga Lopresti, è stato rinviato a giudizio.

Il processo comincerà il prossimo 8 luglio

Dovrà rispondere dell’accusa di violazione di domicilio per essersi introdotto clandestinamente in ospedale, di aver filmato indebitamente locali, utenza e personale ospedaliero e di diffamazione per aver diffuso nei canali social le sue riprese in cui, tra l’altro, all’interno del reparto di malattie infettive diceva «Sto facendo dei servizi in vari ospedali d’Italia in cui risulta che le rianimazioni sono quasi vuote o comunque non sono intubati di Coronavirus.

Riprese che non erano piaciute alla direzione ospedaliera che aveva presentato denuncia e, adesso, su quei video si discuterà nel processo previsto, appunto, per l’8 luglio prossimo.

