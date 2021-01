Covid, verso nuovo Dpcm: con 250 casi ogni 100mila abitanti potrà scattare la zona rossa. Lunedì vertice governo-regioni

Arriverà venerdì prossimo, 15 gennaio il nuovo dpcm con le misure anti pandemiche: è prevista, secondo quanto apprende l'ANSA, la conferma delle attuali misure mentre si stanno valutando nuove restrizioni, anche se al momento non sembrerebbero essere già state definite le nuove misure.

Secondo quanto si apprende, nel prossimo Dpcm, che dovrebbe entrare in vigore dal 16 gennaio, oltre a mantenere lo stop tra regioni e prevedere un abbassamento delle soglie Rt per l'assegnazione delle fasce, dovrebbe essere introdotto un nuovo parametro per assegnare la zona rossa nel caso i contagi superino i 250 casi ogni 100mila abitanti. La rivalutazione dell'incidenza settimanale dei casi sarà sottoposta alle Regioni e alla Conferenza delle Regioni nei prossimi incontri.

Intanto Il ministro per gli Affari Regionali Francesco Boccia ha convocato per lunedì mattina una riunione con Regioni, Anci e Upi con all'ordine del giorno le misure per il nuovo Dpcm che entrerà in vigore il 16 gennaio. All'incontro, in programma alle 10.30, parteciperà in video conferenza anche il ministro della Salute Roberto Speranza.

