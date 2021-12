Covid Veneto, contagi giù il 25: 2.093 nuovi positivi e 1 morto. Bollettino

Scende la curva dei nuovi contagi da Coronavirus in Veneto per la giornata di Natale, con 2.093 nuovi casi in 24 ore, che portano il totale a 607.434. Il totale dei casi è a fronte di 8.175.825 tamponi molecolari e 13.043.445 tamponi antigenici fatti. Il bollettino regionale di oggi, 26 dicembre, segnala anche una vittima, con il totale a 12.282. Continua la crescita degli attuali positivi, che sono 70.639, 1.253 in più nelle 24 ore. Scendono invece i ricoverati, con 1.178 pazienti in area medica (-10) e 172 (-2) in terapia intensiva. La provincia con il maggior numero di nuovi casi è Treviso (594), seguita da Venezia (560) e Vicenza (297).

--->IL BOLLETTINO DEL 26 DICEMBRE





Ultimo aggiornamento: Domenica 26 Dicembre 2021, 13:17

