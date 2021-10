Brusaferro, terza dose per tutti e allerta Delta Plus. Burioni: «Problema no-vax? Potrebbe risolverlo il virus...»

Covid, sulla terza dose di vaccino per tutti arriva l'apertura di Silvio Brusaferro. Il presidente dell'Istituto superiore di sanità ha infatti spiegato di non escludere un ulteriore richiamo per tutti i cittadini e spiegato che finora, in Italia, ci sono almeno 92 casi di positività alla sottovariante AY.4.2, nota anche come Delta Plus. E intanto arriva un commento, sarcastico e velenoso, di Roberto Burioni: «Il problema dei no vax potrebbe risolverlo il virus...».

Leggi anche > No Green pass, Tuiach positivo al Covid dopo la protesta a Trieste: «Colpa degli idranti, il virus è una truffa»

Covid, Brusaferro: «Possibile terza dose per tutti»

«Oggi è raccomandata per alcune categorie, in particolare quelle più fragili, ma la terza dose di vaccino anti-Covid per tutta la popolazione è uno scenario verosimile». Lo ha riferito oggi il presidente dell'Istituto superiore di sanità, Silvio Brusaferro, a margine di un convegno a Venezia. «Noi continueremo a fare come abbiamo sempre fatto - ha aggiunto - monitorando sempre la persistenza della risposta immunitaria, e man mano che ci saranno le evidenze del caso, saranno declinate dal punto di vista organizzativo», ha concluso Brusaferro.

Covid, Brusaferro: «Delta Plus in Italia, la stiamo studiando»

Sono almeno 93 i casi accertati in Italia di positività alla sottovariante AY.4.2, nota anche come variante Delta Plus. Lo ha spiegato Silvio Brusaferro: «Monitoriamo con attenzione le varianti, abbiamo visto come Sars-CoV-2 sta evolvendo. Ci dobbiamo confrontare con varianti competitive, che si sono sovrapposte e oggi caratterizzano il quadro epidemiologico. Se a inizio anno avevamo la variante Alfa, oggi siamo con la Delta e stiamo valutiamo possibili sottovarianti della Delta. È una situazione in continua evoluzione». Il presidente dell'Iss ha poi aggiunto che le proprietà virali di Delta Plus sono oggetto di studio: «Vedremo come impatta la sottovariante in Italia rispetto all'insieme dei sequenziamenti a livello globale».

Covid, Brusaferro: «I giovani italiani hanno fiducia nel sistema»

«Dai numeri cogliamo un dato molto importante: in Italia abbiamo una copertura vaccinale contro il Covid molto elevata, tra le più alte in Europa, anche tra i giovani, che hanno fiducia nel sistema e stanno facendo una scelta molto decisa. La loro curva di copertura è cominciata più tardi, ma ha raggiunto velocemente le quote delle fasce più anziane». Lo ha riferito oggi il presidente dell'Istituto superiore di sanità, Silvio Brusaferro, nel corso di un convegno a Venezia. La campagna vaccinale, ha sottolineato Brusaferro, ha raggiunto il suo picco in estate, «e ora siamo nella fase di cattura delle fasce più esitanti. L'efficacia rispetto alle varianti è alta, soprattutto per quanto riguarda gli effetti sanitari, con un lieve calo per la contrazione dell'infezione. La vaccinazione è fondamentale».

Covid, Brusaferro: «Copertura vaccinale e monitoraggio paralleli»

«Sono impegnato a fare in modo che la copertura vaccinale da una parte e il monitoraggio dall'altra ci guidino nella comprensione di come evolve la pandemia. Credo che sia fondamentale l'adesione della popolazione verso le misure di sicurezza, in primis l'utilizzo delle mascherine nei luoghi chiusi per evitare scenari di peggioramento». Lo ha detto oggi ai giornalisti il presidente dell'Istituto superiore di sanità, Silvio Brusaferro, a margine di un convegno sul Covid a Venezia, su una possibile recrudescenza dei contagi.

In questo momento la scelta non è tra vaccinarsi o non vaccinarsi. Con un virus così contagioso la scelta è tra vaccinarsi o acquisire l’immunità infettandosi, con tutto ciò che ne consegue. Il problema dei non vaccinati potrebbe infine risolverlo il virus. Peccato però. https://t.co/81H3TFDSIT — Roberto Burioni (@RobertoBurioni) October 25, 2021

Covid, Burioni: «Problema no vax? Peccato se lo risolverà il virus...»

«In questo momento la scelta non è tra vaccinarsi o non vaccinarsi» contro Covid-19. «Con un virus così contagioso la scelta è tra vaccinarsi o acquisire l'immunità infettandosi, con tutto ciò che ne consegue. Il problema dei non vaccinati potrebbe infine risolverlo il virus. Peccato però». Così in un tweet il virologo Roberto Burioni, docente dell'università Vita-Salute San Raffaele di Milano.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 25 Ottobre 2021, 15:52

© RIPRODUZIONE RISERVATA