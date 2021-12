Covid, l'Unione europea tuona: «L'Italia giustifichi l'obbligo dei tamponi ai vaccinati»

L'Italia ha deciso di introdurre l'obbligo di tampoone per chi dall'Europa si reca nel Bel Paese, anche per gli immunizzati. E l'Unione europea chiede spiegazioni.

«Quando gli Stati membri introducono condizioni aggiuntive o rendono le norme più severe, come nel caso dell'Italia e forse del Portogallo, questa scelta deve essere giustificata sulla base della situazione reale», ha detto la vicepresidente della Commissione Ue, Vera Jourova, rispondendo a una domanda sull'introduzione del tampone obbligatorio per chi dall'Europa si reca in Italia.

Anche chi ha completato il ciclo vaccinale, dovrà esibire un tampone valido, al momento dell'arrivo in Italia. E la Comissione Ue chiede spiegazioni al Governo Draghi. «Immagino che se ne parlerà al Consiglio europeo» giovedì, 16 dicembre, «perché queste decisioni individuali degli Stati minano la fiducia delle persone sul fatto che le condizioni siano uguali ovunque in Ue», ha aggiunto la vicepresidente.

Ultimo aggiornamento: Martedì 14 Dicembre 2021, 22:06

