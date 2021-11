Covid, l'Unione europea accusa: «La nuova ondata è colpa dei no vax»

«Stiamo affrontando un’ondata di pandemia principalmente causata da non vaccinati nella quale i numeri in aumento sono sfortunatamente dovuti all’esitazione vaccinale e abbiamo il dovere di prendere una posizione ferma su questo». Lo ha dichiarato la commissaria europea alla Salute, Stella Kyriakides, nel suo intervento al Parlamento europeo sulla nuova crescita di casi di Covid-19.

Leggi anche > Covid, vertice tra Governo e Regioni: «Terza dose dopo 5 mesi, super Green pass e meno restrizioni ai vaccinati»

«L’evidenza scientifica è chiara, i vaccini funzionano e rimangono mezzo migliore per tenere persone al sicuro anche con la variante dominante delta. Quello che abbiamo visto nelle settimane è un incremento dei casi di Covid-19 in tutta l'Europa - ha aggiunto - l'Europa è nel bel mezzo di un'altra ondata ed è un'enorme preoccupazione per tutti noi».

La commissaria europea alla Salute, Stella Kyriakides ha sottolineato che «l'uso del green pass è una storia di successo non solo perché ci ha permesso di lavorare e di interagire nuovamente, di riaprire l'Unione europea e riavviare le nostre economie, oltre a ciò il certificato digitale Covid è stato il punto d'incontro dove la Commissione e gli Stati membri hanno collaborato e hanno dato dei risultati. Il certificato è il sistema interoperabile più grande al mondo. Dobbiamo evitare la frammentazione e per questo il coordinamento è chiave. Quindi prepariamo un seguito delle raccomandazioni del Consiglio per quanto riguarda la libertà di circolazione nell'Unione europea la proposta che dovrà essere approvata questa settimana promuoverà il ruolo importante del certificato Covid di cui possono fare uso i viaggiatori. Sarà un aggiornamento per arrivare nell'Ue da tutto il mondo».

«I vaccini stanno facendo quello che dovevano fare: proteggere le persone da forme gravi della malattia ed evitare che perdano la vita». Ha aggiunto Kyriakides nel suo intervento al Parlamento europeo sulla nuova crescita di casi di Covid-19. «La vaccinazione sta salvando migliaia di vite, senza dubbio è efficace contro le forme più serie della malattia, incluse quelle che portano al ricovero e al decesso, e questa protezione rimane molto alta, anche se ci sono prove di una riduzione della protezione tra gli individui più anziani e con altre patologie».

«La vaccinazione è necessaria, ma non è abbastanza per fermare la pandemia e bisogna lavorare sulle terapie perché le persone continueranno ad ammalarsi e ad avere bisogno di essere curate in ospedale o a casa».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 22 Novembre 2021, 20:38

© RIPRODUZIONE RISERVATA