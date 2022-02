Covid, un mese di terapia intensiva non salva la coppia No-vax: Rino e Laura muoiono a distanza di 24 ore

Avevano entrambi il Covid, non erano vaccinati, ma hanno atteso di chiamare il medico quando ormai non ce la facevano più. Ma le cure dei medici e il ricovero immediato in terapia intensiva non sono valsi a salvarli. Sono morti a 24 ore di distanza l'uno dall'altra, all'ospedale di Villafranca, due coniugi veronesi, Rino Perrinelli, 69 anni, e Laura Sorio, 70 anni, originari di Lazise e residenti a Bussolengo.

Oggi si sono celebrati i funerali. I feretri sono stati scortati fino alla chiesa dalle motociclette degli amici di Rino, grande appassionato delle due ruote. Era uno degli animatori del locale Moto Club. L'uomo, che aveva lavorato fino all'ultimo come autotrasportatore, ha ricordato il fratello, non si è potuto nemmeno godere un po' la pensione.

Marito e moglie si erano scoperti positivi al Covid-19 alla fine di dicembre 2021. Non si erano sottoposti al vaccino, e forse anche per questo la malattia si è presentata in modo pesante. Nei primi tre-quattro giorni durante i quali hanno iniziato a sentire i sintomi del virus hanno scelto di non chiamare il medico. E potrebbe essere stato questo, secondo i familiari, ad essere stato fatale per Rino e Laura.

Quando sono stati trasferiti in ospedale a Villafranca le loro condizioni erano già gravi, ed in breve sono stati spostati in due letti della terapia intensiva. Nel frattempo il contagio aveva raggiunto il figlio, la nuora ed il nipote della coppia. Nel loro caso, però, le cure dei medici li hanno fatti ristabilire presto. Grazie alle cure dei medici si sono ristabiliti.

La vicenda ricorda un'altra tragica storia di Covid venuta alla luce a inizio febbraio, quella dei due coniugi novantenni Irma Gilioli e Annibale Meneghelli, anch'essi del veronese, deceduti in ospedale a distanza di neanche mezz'ora l'uno dall'altra. Anche loro non avevano mai fatto il vaccino.

