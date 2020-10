Covid e turismo: dimezzate le presenze in Italia nel 2020

Ultimo aggiornamento: Martedì 6 Ottobre 2020, 11:58

. Nel 2020, secondo le stime dell'Istituto Demoskopika pubblicate in anteprima dall'Ansa, le presenze e gli arrivi nel nostro Paese si sono poco più che dimezzati rispetto ai precedenti. Con conseguenze economiche drammatiche.Persi 173,5 milioni di presenze e oltre 48 milioni di arrivi con una contrazione rispettivamente del 52,5% e del 51,1% rispetto al 2019. Inoltre, son andati in fumo oltre 16 miliardi di spesa turistica, in appena 8 mesi. Circa la metà di quella che c'è stata quest'anno, intorno ai 14-15 miliardi, è circoscritta a sole tre regioni: Veneto, Toscana e Lombardia. Infine, un altro dato nero per il turismo nostrano: 211 milioni di euro in meno di incassi comunali dell'imposta di soggiorno.