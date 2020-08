Coronavirus, contrordine sui treni dal ministro Speranza: «Resta la regola del distanziamento»

Ultimo aggiornamento: Saturday 1 August 2020, 19:05

Contrordine suiIl, ha pubblicato suche sui mezzi continueranno a esserci la regola deldi almeno un metro e l'obbligo della«È giusto - scrive che sui treni restino in vigore le regole di sicurezza applicate finora. Non possiamo permetterci di abbassare il livello di attenzione e cautela».«Per questo - continua - ho firmato un'ordinanza che ribadisce in tutti i luoghi chiusi, aperti al pubblico, compresi i mezzi di trasporto, è e resta obbligatorio sia il distanziamento di almeno un metro, che l'obbligo delle mascherine. Questi sono i due principi essenziali che, assieme al lavaggio frequente delle mani, dobbiamo conservare nella fase di convivenza con il virus».Solo poche ore fa si parlava della possibilità che i treni a lunga percorrenza Frecciargento e Frecciarossa di Trenitalia e i treni Italo potessero viaggiare al 100% dei posti annullando di fatto il distanziamento. Una notizia che ha messo in allarme subito il comitato tecnico-scientifico.