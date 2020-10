Toscana aumento record: +548 casi positivi in 24 ore

La Toscana segna un aumento record di casi positivi: rispetto a ieri sono aumentati di 548, con una crescita percentuale pari al 3,2. È la prima volta che la Toscana supera i 500 casi giornalieri.

Già ieri con 483 era stato superato il picco massimo raggiunto durante la fase emergenziale, pari a 406 registrato il 2 aprile. In totale in Toscana da inizio epidemia ci sono stati 17.643 contagi e gli attualmente positivi sono 5,640, + 10% rispetto a ieri. I test eseguiti hanno raggiunto quota 828.114, 11.237 in più rispetto a ieri. I ricoverati sono 190 (20 in più rispetto a ieri), di cui 30 in terapia intensiva (stabili). Oggi non si registrano nuovi decessi.

L'età media dei 548 casi odierni, spiega la Regione, è di 41 anni circa (il 20% ha meno di 20 anni, il 25% tra 20 e 39 anni, il 37% tra 40 e 59 anni, il 14% tra 60 e 79 anni, il 4% ha 80 anni o più). La percentuale di positivi tra le 7.878 persone testate oggi è pari al 7%. Riguardo alle variazioni tra i territori sono 4.998 i casi complessivi ad oggi a Firenze, con +150 in più rispetto a ieri); 1.177 a Prato con 83 in più, 1.203 a Pistoia, 33 in più; 1.625 a Massa, 13 in più; 2.141 a Lucca, 63 in più;, 2.136 a Pisa, 103 in più, 892 a Livorno, 22 in più, 1.462 ad Arezzo, 39 in più; 791 a Siena, 31 in più;, 668 a Grosseto, + 11. Sono 550 i casi positivi notificati in Toscana, ma residenti in altre regioni. Sono 266 quindi i casi riscontrati oggi nell'Asl Centro, 201 nella Nord Ovest, 81 nella Sud est.

Riguardo ai guariti crescono dello 0,3% e raggiungono quota 10.830 (61,4% dei casi totali). Non essendoci stati nuovi decessi il numero dei pazienti morti da inizio epidemia è fermo a 1.173. Complessivamente, 5.450 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (499 in più rispetto a ieri, più 10,1%). Sono 12.434 (738 in più rispetto a ieri, più 6,3%) le persone, anch'esse isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate.

La Toscana si conferma al decimo posto in Italia come numerosità di casi (comprensivi di residenti e non residenti), con circa 473 casi per 100.000 abitanti (media italiana circa 570 x100.000, dato di ieri). Le province di notifica con il tasso più alto sono Massa Carrara con 834 casi x100.000 abitanti, Lucca con 552, Pisa con 510, la più bassa Livorno con 266. Il tasso grezzo di mortalità toscano (numero di deceduti/popolazione residente) per Covid-19 è di 31,5 x100.000 residenti contro il 59,8 x100.000 della media italiana (11ø regione). Per quanto riguarda le province, il tasso di mortalità più alto si riscontra a Massa Carrara (92,9 x100.000), Firenze (41,8 x100.000) e Lucca (38,4 x100.000), il più basso a Grosseto (11,3 x100.000).

Ultimo aggiornamento: Sabato 10 Ottobre 2020, 17:10

