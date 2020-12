Covid, tornano a casa Ivo e Livia, gli anziani coniugi ricoverati e fotografati mano nella mano

Sono guariti e tornati a casa Ivo Landi, 92 anni, e Livia Arrighini, 88 anni, i due coniugi ricoverati per oltre un mese al centro Covid La Melagrana a Prato. Una vicenda, ricorda oggi La Nazione, diventata famosa grazie alla foto scattata da un'infermiera all'inizio di dicembre, e inviata al figlio Andrea, che ritraeva i due anziani coniugi mentre si tenevano per mano, distesi in due lettini affiancati: uno scatto che ha fatto il giro delle tv e dei giornali, e che è valsa loro l'inserimento nella top ten dei personaggi 2020 di Vanity Fair.

Mano nella mano, uniti per sconfiggere insieme il virus.

Dal centro La Melagrana di Prato la bella storia di Ivo e Livia, coppia di 90enni, ricoverati per #Covid e ora in via di guarigione.

Un grande amore l’uno per l’altro in grado di superare ogni difficoltà. pic.twitter.com/g6ks41F7C5 — Eugenio Giani (@EugenioGiani) December 10, 2020

«Ce l'abbiamo fatta noi, e ce la potete fare anche voi», dicono ora marito e moglie, guariti e dunque dimessi ieri mattina. «Babbo e mamma - spiega al quotidiano Andrea - per due settimane non possono incontrare altre persone in quanto, pur essendo negativizzati, sono in dimissioni controllate. Lui ha voluto subito camminare, facendo qualche giro intorno al tavolo del salotto. Poi a metà mattinata pensava che fosse già l'ora di pranzo». Livia ha a sua volta espresso il desiderio di andare dalla parrucchiera, perché «è passato troppo tempo dall'ultima volta», ma dovrà aspettare ancora qualche giorno.

