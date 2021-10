Covid, Save The Children: «Quattro adolescenti su 10 litigano con i genitori no vax»

Sono ben 4 adolescenti su 10 quelli che vogliono vaccinarsi, ma che trovano opposizione dai genitori no vax. A rivelarlo è l'indagine Ipsos realizzata per Save The Children e i dati raccolti indicano che sono 4 su 10 i casi dove i figli si sono scontrati con i genitori restii all'immunizzazione contro il Covid-19.

Leggi anche > Covid, aumentano i tassi di incidenza: Friuli, Veneto e Bolzano le zone più a rischio, cosa sta succedendo

I dati raccontano anche che il 73% di ragazzi e ragazze fra i 14 e i 18 anni hanno fiducia nella scienza per combattere la pandemia. Mentre solo 1 su 10 afferma che non vuole immunizzarsi per nessun motivo, quasi 2 su 3 si dicono favorevoli all'obbligo vaccinale.

Per Save The Children questi dati confermano la consapevolezza e il senso di responsabilità forti dei giovani. Le cronache recenti ci hanno raccontato di minorenni che, di fronte a genitori no vax, hanno chiesto aiuto alla legge per potersi vaccinare.

Per Save The Children dopo aver litigato con i genitori 7 minori su 10 hanno avuto la meglio e hanno potuto fare il vaccino. Gli adolescenti hanno pagato la pandemia con un prezzo molto elevato anche dal punto di vista psicologico, trovandosi tagliati fuori dalla socialità e la loro fiducia nella scienza è un segnale di grande importanza.

Ultimo aggiornamento: Sabato 30 Ottobre 2021, 17:09

© RIPRODUZIONE RISERVATA