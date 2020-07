di Redazione online

Il nuovo decreto del governo su mascherine e distanziamento: le decisioni

Zaia ha inoltre evidenziato che è stato fatto sequenziare il virus della Serbia: «Nei quattro tamponi effettuati è emerso che la carica virale era molto elevata, i virus sono identici tra loro e appartenenti al cluster dei virus isolati in Serbia, ben diversi dai quelli finora isolati in Veneto e in Italia. E ad oggi non è possibile associare specifiche mutazioni alla diversa patogenicità del virus, perché finora non ci sono studi - ha concluso - che mettano in relazione forme cliniche con le mutazioni del virus».

IL "DOPPIO" Il test, ha spiegato il governatore Zaia, è stato sperimentato l'Ulss 2 del Veneto su 1000 persone con il modello del "doppio": alle stesse mille persone cioè è stato fatto sia il test rapido che il tampone normale. Risultati identici tranne in un caso, un falso positivo. Ora la Regione «trasferirà tutti i dati allo Spallanzani di Roma e al Ministero della Salute perché tengano in considerazione di inserire il test nel piano di sanità pubblica».



LA PROVA IN DIRETTA TV Nel punto stampa di oggi il test è stato provato in diretta, a sorpresa, su un giornalista volontario, "Rick" Cesarano, dell'agenzia Ansa di Venezia, risultato negativo.



COME FUNZIONA «Questo test - ha spiegato Roberto Rigoli, primario di Microbiologia a Treviso e vicepresidente nazionale dei microbiologi - va a prendere l'ipotetico virus nella "cantina" dei batteri, nel retro faringeo, lo stempera in un liquido e lo distribuisce in una "saponetta". Quando si mettono le goccioline nella saponetta, il liquido nasale inizia a migrare e c'è un punto in cui sono presenti degli anticorpi specifici contro il Covid-19: se esiste il virus, si attacca agli anticorpi specifici, c'è una reazione cromatica e avverte con una bandina rossa». Rigoli ha sottolineato che è «è stato provato su circa mille persone. È un test di screening per cui - ha ribadito - non facciamo diagnosi definitiva: se c'è è positivo, ma se lo fosse lo confermiamo con la biologia molecolare. La velocità dell'analisi ci consente immediatamente di isolare, l'ipotetico positivo. Ci sono altri centri che lo stanno provando, come a Vicenza».

LA DIRETTA

Nuova ordinanza del Veneto

Obbligo di isolamento fiduciario per 14 giorni nei seguenti casi:

Tampone a chi entra dall'estero per necessità lavorative

Le persone in isolamento segnalate

Rifiuto di ricovero

Sanzioni

Covid arriva dall'estero: il problema

virus di importazione

Ultimo aggiornamento: Lunedì 13 Luglio 2020, 19:14

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il governatore del Venetotorna in diretta Facebook oggi 13 luglio, dopo una settimana. Il presidente ha affrontato dalla sede della protezione civile dii temi legati all'emergenza Coronavirus I numeri dei contagi - riportati dal bollettino dell'- partono dalla cifra di oltre un milioni di tamponi effettuati: 1.069.000. Sono solo 4 i nuovi positivi rispetto a ieri sera alle 17 e quindi 19.401 il totale, sono poi 144 i ricoverati (+2), 9 le terapie intensive quindi stabili, le vittime sono ferme a 2039. Il virus è quindi meno violento - ha spiegato Zaia - lo dicono i risultati dei tamponi. Ci sono focolai domestici sotto controllo, ma ci preoccupano i ceppi portati da fuori. Abbiamo intensificato i controlli, ma tutti gli Stati e non solo extra Ue stanno portandoci casi in genere dipiù bassa, quindi giovani, ieri anche duedi 4 anni stranieri e la loro mamma sono risultati positivi. Tutti i bambini risulterebbero al momento asintomatici.Perchè dobbiamo stare più attenti? Perchè questi virus "importati" sono mutati e quindi diversi anche come sintomi rispettto a quelli scientificamente. C'è anche un, con casi portati anche da noi.«La proroga fino al 31 ottobre lascerà a noi Governatori la competenza per intervenire, ma occorre chiarire quali poteri ci vengono dati, ma il Parlamento è sovrano e mi rimetto a quello che deciderà».«Noi stiamo effettuando test e controlli, siamo anche l'unica regione che ha raccomandato di fare i vaccini anti-influenzali (abbiamo dovuto anche andare in tribunale per difendere la nostra scelta e abbiamo perso); c'è meno percezione di pericolo e si vedono meno mascherine in giro per questo ribadisco che ci vuole attenzione».E' stato poi illustrata dal dott.(foto), primario di microbiologia a Treviso, la procedura per il, un test rapido (costo di 12 euro contro i 18 di un normale tampone) che in 7 minuti al massimo dà una risposta sulla positività. E' stato provato su circa mille persone. Non dà una diagnosi definitiva ma segnala positività che va poi confermata. La rapidità dei tempi permette di isolare subito il. Già è stato provato sui kossovari arrivati ine ha evidenziato alcuni casi positivi. Il test agisce e cerca il virus non cerca la presenza degli anticorpi.Il caso citato da Zaia: una mamma e i suoi due gemelli di 5 anni sono ricoverati presso Malattie Infettive di Padova. La donna è sintomatica mentre i bambini no: vivono senza residenza fissa tra Padova e la GermaniaL'ordinanza del 6 luglio 2020 scorso e valida fino alla fine del mese - 31 luglio 2020 - metteva in fila le esigenze per prevenire il contagio, in particolare rispetto all'. Ecco i casi.1 - contatto a rischio con soggetto risultato positivo al tampone2 - ingresso o rientro in Veneto da Paesi diversi da quelli dell'allegato 1 (diversi dai paesi Europei), obbligo di isolamento fiduciario dall'ingresso nella nostra regione, per 14 giorni.3 - compresenza di sintomi di infezione respiratoria e temperatura superiore ai 37 gradi e mezzo.Se la Ulss ha difficoltà a mettere in isolamento fiduciario può trovare strutture ad hoc.Questedopo un viaggio in Paesi diversi da quelli dell'allegato 1, dovranno sottoporsi a tampone appena arrivati e un secondo dopo 7 giorni se il primo risulta negativo. La prestazione sanitaria è gratuita. Il datore di lavoro deve contattare la Ulss e riammette temporaneamente il lavoratore se il tampone è negativo. Il caso: il tampone è raccomandato, fare il tampone è fondamentale e la richiesta deve essere fatta all'Ulss. Se il titolare non segnala e non richiede il tampone per il lavoratore in arrivo dall'estero da uno dei Paesi in questione, vine multato di mille euro per ogni lavoratore.La disposizione vale anche per i turisti veneti che tornano da uno dei Paesi esclusi dalla lista dell'allegato 1.E' obbligatorio comunicare - a sindaco, prefetto, autorità giudiziariai ai fini dei controlli e delle misure cautelari.Chi rifiuta il ricovero - perché positivo e con sintomi - deve essere segnalato all'autorità giudiziaria. Parte la. Nel momento in cui il soggetto è consapevole della gravità della propria situazione e della positività da Covid, si contesta l' art.452 del Codice Penale Chi viola l'isolamento (ma è negativo) viene multato con mille euro. Se un positivo esce rischia il carcere, oltre alla multa.«Il trend del Veneto è confermato - aveva detto 7 giorni fa Zaia - la situazione è affrontabile e tranquilla. Resta fermi l'appello a non abbassare la guardia perché il virus c'è. Dall'altro c'è il grande tema del». Dal primo di luglio in Veneto 28 contagi, un'inezia dal punto di vista epidemiologico, se pensiamo a 5 milioni di veneti. Ma 15 sono di virus importato, arrivato da stranieri. Questo tema sta decollando in tutte le regioni e in tutti i Paesi a livello internazionale».