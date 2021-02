Garavaglia contro Speranza: "Sci in rivolta, ma lo stop all'apertura degli impianti significa stagione finita"

Un addio definitivo allo sci amatoriale, in fumo oltre 10 miliardi per tutto l’indotto. Lo stop definitivo è confermato innanzitutto dal neoministro del Turismo, che parla di «stagione finita»: Massimo Garavaglia - sentiti gli operatori - ha spiegato che «pensare di mettersi in campo dopo il 5 marzo (data di scadenza della proroga dello stop) senza certezze oggettivamente non ha senso». E il nuovo titolare del dicastero, incontrando enti e Regioni, ha anche aggiunto lapidario: «C’è stato un danno per una scelta del governo e i danni vanno indennizzati».

Ultimo aggiornamento: Martedì 16 Febbraio 2021, 08:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA