Green pass, stadio vietato ai non vaccinati: il governo pensa a una stretta

Stadi vietati ai non vaccinati. È l'ipotesi che sta considerando il Governo, allo studio su una nuova stretta per gli eventi di massa. La misura potrebbe rientrare nei nuovi criteri che potrebbero essere stabiliti per ottenere il green pass.

L'ipotesi su cui sta lavorando il Governo è di modificare le modalità di rilascio del green pass. Il certificato verde resterebbe obbligatorio ma la possibilità di ottenerlo con il tampone negativo resterebbe prevista solo per le attività lavorative. Per tutto il settore dello svago, quindi oltre agli stadi anche cinema, teatri e locali, la possibilità di ottenere il green pass sarebbe riservata esclusivamente ai vaccinati con ciclo completo.

La decisione definitiva dovrebbe arrivare venerdì prossimo, quando l'Istituto superiore di Sanità pubblicherà i nuovi dati del monitoraggio settimanale dell'epidemia. L'obiettivo è quello di raggiungere ad una stretta simile a quella dell'Austria, che ha imposto il lockdown ai non vaccinati, ma un po' più 'soft'.

Ultimo aggiornamento: Martedì 16 Novembre 2021, 13:13

