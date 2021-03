Covid, Speranza: «Estate con meno limitazioni e viaggi con il pass vaccinale»

«Un'estate con meno limitazioni e viaggi con il pass vaccinale». Così il ministro della Salute, Roberto Speranza in una intervista a Il Messaggero a firma di Alberto Gentili in cui annuncia «da fine aprile una campagna di iniezioni in farmacia, con aperture graduali a maggio». «Si vedono i primissimi segnali di contenimento del contagio che sono effetto delle misure attuate che stanno funzionando. Ma la situazione - avverte il ministro - è ancora molto seria. La pressione sui nostri presidi sanitari è altissima. Non possiamo permetterci di fare un passo troppo lungo o vanificheremo immediatamente i sacrifici fatti».

«Tutti vogliamo tornare a misure meno restrittive ma dobbiamo essere realiste dire sempre come stanno veramente le cose. io sono fiducioso - chiarisce il ministro - che con l'accelerazione della campagna di vaccinazione il quadro possa migliorare, ma oggi la situazione non può in nessun modo essere sottovalutata».

Sulle possibili riaperture, il ministro Speranza è cauto. «Valuteremo settimana dopo settimana l'evoluzione del contagio Ci sarà comunque bisogno di gradualità. Chi dice che siamo messi come un anno fa non racconta la verità. Abbiamo superato 250mila dosi di vaccino in 24 ore e in settimana raggiungeremo 10milioni di somministrazioni». Sul possibile passaporto vaccinale, Speranza spiega che «a livello europeo si sta lavorando a un 'Green pass' connesso prima di tutto alle vaccinazioni. Ci sarà un cofnronto serrato sulle modalità attuative, ma penso che sia la strada giusta per ricominicare a viaggiare in sicurezza». Sui tempi di inizio delle vaccinazioni anche in farmacia, il ministro è chiaro: «Presto, spero tra fine aprile e maggio».

Ultimo aggiornamento: Domenica 28 Marzo 2021, 09:29

