Sileri a Domenica In: «Nei prossimi giorni ci sarà un calo dei contagi e dei morti»

Il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri, ospite di Domenica In su Raiuno, ha fatto il punto sulla situazione dei contagi e dei decessi da Covid in Italia, e ha spiegato come nei prossimi giorni, oltre al calo dei contagi, dovrebbe esserci anche un calo delle vittime. «Anche da noi nei prossimi giorni oltre il calo dei contagi, ormai abbiamo una stabilizzazione, calerà il numero dei ricoverati e dei decessi», ha detto Sileri.

«È necessario un alleggerimento e rendere tutto quanto più semplice per passare dall'emergenza a un trattamento ordinario di una patologia che è entrata prepotentemente nei libri di medicina» - ha aggiunto Sileri - «Sono favorevole a fare una riprogrammazione, in base ai dati. Non da questa settimana, ma entro una decina di giorni, perché i casi caleranno, ma non dobbiamo far sì che il Green pass, utile, vada a schiacciare quella che è l'esigenza sanitaria».

