«No-vax avrete le cure, ma mi fate schifo». Lo sfogo choc di un primario

«No vax avrete le mie cure al meglio che posso, come sempre. Ma sappiate che mi fate schifo». Lo sfogo choc su Facebook contro i no vax del primario del pronto soccorso di Pesaro, Umberto Gnudi, è diventato virale per le dure parole rivolte a chi ancora non vuole vaccinarsi contro il Covid-19.

«Sui social cerco di essere il più possibile politicamente corretto - spiega Gnudi nel suo post -. Ma adesso non posso più farlo. All'ennesimo caso di no vax positivo (anziano con figli no vax, strafottente cinquantenne 'tanto a me non capita', trentenne palestrato 'con questo fisico non ho paura di niente') che vuol dire più lavoro e più rischio per noi sanitari stremati, ma soprattutto meno risorse e posti letto per tutti gli altri malati, vittime innocenti di cieca stupidità, ho perso la pazienza!».

«Non voglio più avere a che fare con voi - continua Gnudi -. Siete tra i miei 'amici' di Facebook? Vi prego, se vi è rimasta una briciola di dignità, cancellatevi. Altrimenti, appena me ne accorgo, lo farò io. Venite in pronto soccorso malati? Vi curerò, è il mio lavoro, ma senza parlarvi. Sappiate che vi disprezzo. Non è questione di libertà di pensiero, ma di rispetto per la comunità. Non ne avete, non ne meritate. Avrete le mie cure al meglio che posso, - conclude - come sempre. Ma sappiate che mi fate schifo».

