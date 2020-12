Lutto per i Vigili del fuoco, il collega Giuseppe Mura morto di Covid a 55 anni

«È con dolore che abbiamo saputo della scomparsa a causa del Covid-19 del collega Giuseppe Mura, in servizio a Sassari. Il capo dipartimento Laura Lega e il capo del Corpo Fabio Dattilo esprimono a nome di tutti i vigili del fuoco vicinanza alla famiglia e ai colleghi del comando». Così su Twitter i Vigili del Fuoco.

Giuseppe Mura aveva 55 anni ed era un geometra in servizio al comando provinciale che per anni aveva lavorato al catasto. Appassionato di musica, si esibiva saltuariamente come dj in feste e locali.

Ultimo aggiornamento: Domenica 6 Dicembre 2020, 11:19

