Regioni, da Val d'Aosta a Calabria e Puglia, ecco chi può cambiare colore. Iss: «Rt risale a 0,89, cala l'incidenza»

Colori delle Regioni, chi può cambiare colore. Come ogni venerdì è il giorno dei dati del monitoraggio settimanale Iss-Ministero della Salute, che rispecchiano la situazione della pandemia in Italia. E secondo quanto apprende l'ANSA, anche questa settimana sale l'indice di contagio del coronavirus nel nostro Paese: dallo 0,85 della scorsa settimana, l'RT sale oggi a 0,89. In discesa invece l'incidenza, che secondo gli ultimi calcoli sarebbe a 127 (la scorsa settimana il dato era 146).

Oggi è anche il giorno dell’ordinanza del ministro della Salute Roberto Speranza sui colori delle Regioni: attualmente quasi tutta Italia è in zona gialla, tranne Sicilia, Sardegna, Puglia, Basilicata e Calabria in arancione e la Val d’Aosta in zona rossa. Secondo quanto emerge da organi di stampa, Basilicata, Calabria e Puglia secondo i dati potrebbero tornare in zona gialla. La Val D'Aosta, attualmente in zona rossa, dovrebbe passare arancione, mentre la Sardegna, che sperava nel giallo, dovrebbe invece rimanere in arancione per un'altra settimana, così come la Sicilia.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 7 Maggio 2021, 10:32

