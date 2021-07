Covid in Italia, Rt schizza oltre quota 1: da 0,91 a 1,26 in una settimana. «Variante Delta è prevalente»

Covid in Italia, dai dati del monitoraggio settimanale Iss-Ministero della Salute (relativi al periodo 12-18 luglio) non arrivano buone notizie sulla pandemia nel nostro Paese. L'Rt nazionale schizza in alto, oltrepassa la soglia di 1 e si attesta a 1,26: una persona con il virus ormai ne contagia più di un'altra. La scorsa settimana l'Rt era a 0,91. La variante Delta è ormai prevalente in Italia: accelera anche l'aumento dell'incidenza, ma i contagi sono ancora sotto controllo.

Sono 19 le Regioni a rischio moderato e 2 a basso rischio, nessuna Regione si trova sopra la soglia critica sia nelle terapie intensive che nei ricoveri ordinari. Aumentano i casi non associati a catene di trasmissione. L'Rt medio calcolato sui casi sintomatici è riferito al periodo 30 giugno-13 luglio e - si legge nel Report - si osserva in maniera analoga un aumento dell'indice di trasmissibilità basato sui casi con ricovero ospedaliero (Rt 1.16 al 13/7/2021 rispetto allo 0.97 della settimana precedente). «La elevata proporzione di soggetti giovani e asintomatici evidenziata dai dati epidemiologici pubblicati dall'Istituto Superiore di Sanità - evidenzia il Report - va considerata nella lettura di queste stime di trasmissibilità».

