Covid, Roberto Burioni: «A ottobre rischiamo di chiudere tutto per difendere la libertà di non vaccinarsi degli egoisti»

Roberto Burioni non usa mezzi termini per difendere l'obbligo vaccinale. Intervenendo nel dibattito sul Green Pass nei luoghi al chiuso ha scritto sul suo profilo Twitter. «A ottobre saremo costretti a richiudere tutto per difendere la libertà di non vaccinarsi degli egoisti e degli ignoranti», ha scritto il virologo scagliandosi contro coloro che rifiutano il vaccino contro il Covid-19.

«Se per difendere in nome di non so cosa la libertà di non vaccinarsi degli egoisti ignoranti a ottobre saremo costretti a richiudere tutto con relativa catastrofe sociale culturale ed economica io vi saluterò e con il mio green pass mi trasferirò in Francia», ha aggiunto riferendosi alla decisione del presidente francese Macron di istituire l’obbligo del green pass per accedere a ristoranti, bar, cinema, teatri e mezzi di trasporto.

