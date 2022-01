Covid, ricoverato a soli 16 giorni di vita: la madre (positiva) è no vax

Ricoverato per Covid a soli 16 giorni di vita. Succede al Santorso, Vicenza, dove un bambino, che respirava a fatica, è stato attaccato all'ossigeno a seguito di una polmonite. Accanto a lui si trova la madre no vax, anche lei positiva. «Abbiamo predisposto telecamere vicino alle culle – ha spiegato il dottor Massimo Scollo, direttore della Pediatria dell’Ospedale al Corriere – avere qualcuno accanto al bambino 24 ore su 24 è molto difficile, ma questi neonati non possono essere abbandonati neanche un istante», sottolineando le gravi condizioni del piccolo.

«In questi casi facciamo in modo di far entrare in ospedale anche le mamme positive – ha aggiunto Scollo – devono stare dentro coi bambini, il contatto è importantissimo anche per la guarigione, soprattutto a quest’età. Abbiamo stanze singole in cui li ricoveriamo insieme. Stanno accanto, finché non ci sono terapie intensive di mezzo. Lui la sente vicina e questo lo aiuta a guarire».

Il bambino, nonostante le sue condizioni siano peggiorate prima di stabilizzarsi, non è stato trasferito in terapia intensiva, ma deve essere tenuto sotto osservazione. «Purtroppo per bambini così piccoli il rischio è molto alto – ha aggiunto il medico – bastano due giorni senza nutrirsi e tutti i parametri saltano. Vanno in ipoglicemia, in disidratazione. Ma iniziamo a vedere qualche debole miglioramento».

Ultimo aggiornamento: Sabato 15 Gennaio 2022, 13:09

