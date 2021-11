Riaprono le piste da sci: tutte le regole e le novità. Green pass obbligatorio e non solo

Riparte la stagione invernale sulle piste da sci: riaperti alcuni impianti. In Valle D’Aosta, a Cervinia, da sabato 6 novembre entrano in funzione i primi impianti del Cervino Ski Paradise, sul versante italiano del comprensorio, grazie alle recenti nevicate e grazie all’innevamento artificiale. Per l’intero arco alpino, il 4 dicembre è la data ufficiale della ripartenza, anche se il primo opening è fissato per il 27 novembre.

Sarà possibile rimettere gli sci anche in Val Senales (Alto Adige), in Svizzera sul Diavolezza in Engadina e a Zermatt, e sui cinque ghiacciai dell'Alto Tirolo. Oltralpe, in territorio Francese, pronto l'impianto di Les Deux Alpes

Tante le novità e le nuove regole per vivere la montagna in sicurezza nell’era Covid. Si va dall’obbligo del Green pass alle misure per le “code” agli impianti di risalita, fino ai nuovi tracciati

In Valle d’Aosta e Friuli Venezia Giulia adottano il cosiddetto “ticket unico”: un unico biglietto per poter sciare in tutti i comprensori della regione. Insomma, non ci sarà bisogno di scegliere una località specifica, ma gli sciatori potranno muoversi liberamente tra gli impianti aperti e disponibili

La seconda novità è rappresentata dall'introduzione del Green Pass per poter utilizzare gli impianti di risalita, che avranno capienza variabile, dall'80 al 100%, in base alla loro tipologia.

Il 26 novembre è lo “ski-day” per svariate località delle Dolomiti. La zona andrà a regime dal 4 dicembre e si aprirà la stagione per gli amanti di Canazei, Selva di Val Gardena e Cortina d’Ampezzo, della Marmolada e di Plan De Corones lungo il Dolomiti Superski (comprende 12 comprensori sciistici nelle valli dolomitiche dell'Alto Adige, del Trentino e del Bellunese).

Come da tradizione, Obereggen accenderà la stagione sciistica con la classica notturna: si parte alle 19 del 26 novembre al The Alpine Club. Oltre a sci, snowboard, slittino e passeggiate, ogni martedì, giovedì e venerdì, dalle ore 19 alle ore 22, i riflettori illumineranno le piste e il Night-Snowpark. Il comprensorio tra Obereggen e le trentine Pampeago e Predazzo, che costituiscono lo Ski Center Latemar, resterà aperto fino al 18 aprile 2022.

Tecnologia e sostenibilità caratterizzeranno la nuova stagione di Canazei, in Trentino. Nella regione la stagione sciistica riparte il prossimo 27 novembre. La Val di Fassa mostrerà i suoi impianti completamente rinnovati. Un nuovo impianto in zona Belvedere sopra Canazei collegherà direttamente Col dei Rossi nei pressi della stazione di arrivo dell'impianto che sale da Alba di Canazei e della rinnovata funivia Pecol-Belvedere, con nuove cabine.

A Madonna di Campiglio e in tutta la Skiarea Campiglio Dolomiti di Brenta si preannuncia una stagione sciistica diversa, grazie all’introduzione di un nuovo skipass con costi dinamici: si paga solo quando si usa. È possibile anche richiedere il cosiddetto Starpass, che permette di pagare meno più si scia. Per richiederla bisogna andare sul sito sito mypass.ski o sull’App MyPass Ski. La nuova cabinovia Fortini – Pradalago a 10 posti permetterà lo “sfruttamento” della montagna a basso impatto energetico.

