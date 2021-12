Covid, il report dell'Iss: «I non vaccinati rischiano di morire 16,6 volte in più rispetto a chi ha la terza dose»

Covid, sulla necessità della terza dose a oltre cinque mesi dal completamento del primo ciclo vaccinale arrivano anche i dati dell'Istituto Superiore di Sanità. Il report completo della sorveglianza integrata pone anche l'allarme sul rischio corso da chi non ha ricevuto neanche una dose di vaccino.

Il rischio di decesso per chi non si è vaccinato è 16,6 volte superiore rispetto a chi ha avuto la terza dose del vaccino anti Covid-19: lo indica il rapporto completo della sorveglianza integrata dei casi di infezione in Italia dell'Istituto Superiore di Sanità (Iss). Sempre nei non vaccinati, il rischio di decesso è inoltre di 11,1volte superiore rispetto ai vaccinati con le due dosi entro cinque mesi e di 6,9 volte maggiore rispetto ai vaccinati con ciclo completo da oltre cinque mesi.

CLICCA PER SCARICARE IL REPORT DELLA SORVEGLIANZA INTEGRATA DELL'ISS

Ultimo aggiornamento: Sabato 11 Dicembre 2021, 21:03

