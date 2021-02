Covid: Campania, Emilia Romagna e Molise arancioni oggi. Alle 19 summit governo-regioni. Domani il Cdm

Tre regoni in arancione da oggi, domenica 21 febbraio. Dopo il monitoraggio settimanale del venerdì di Iss e Ministero della Salute, in base all'andamento dei contagi, oggi entrano ufficialmente in zona arancione Campania, Emilia Romagna e Molise con misure e regole più severe per spostamenti, scuola, bar e ristoranti. L'Umbria, pure in zona arancione, con un'ordinanza regionale decreta la zona rossa nella provincia di Perugia. Domani mattina, lunedì 22 febbraio, si riusnisce il Cdm per il nuovo decreto Covid.

Lazio e Lombardia restano gialle, tre Regioni passano in arancione. Brusaferro: «Scenario in peggioramento»

Secondo il nuovo monitoraggio Iss, nel periodo 27 gennaio-9 febbraio, l'Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 0,99 (range 0,95- 1,07), in crescita rispetto alla settimana precedente e con un limite superiore che comprende l'1. Dati che confermano l'ampia diffusione del virus nel Paese, aggravata dalla presenza ormai accertata delle varianti, sulle quali è cominciata l'indagine dell'Istituto superiore di sanità.

A quanto apprende l'Adnkronos, il governo sta valutando di prorogare lo stop agli spostamenti tra Regioni fino al 31 marzo. L'ipotesi che circolava negli ultimi giorni era quella di uno slittamento fino al 5 marzo, quando sarebbero scadute anche le altre misure anti-Covid. Ma nelle riunioni di oggi a Palazzo Chigi si sarebbe valutato di prorogare lo stop agli spostamenti, indipendentemente dall'area di rischio, fino al 31 marzo, è sarebbe questa -riferiscono fonti di governo - la linea che dovrebbe essere adottata nel Cdm in programma lunedì mattina alle 9.30.

Alle 19 il governo e le Regioni si vedranno in videoconferenza in vista del Consiglio dei ministri di domattina per valutare le nuove misure anti-Covid, secondo quanto si apprende. L'esecutivo sarà rappresentato dalla ministra degli Affari regionali Mariastella Gelmini. Tra gli argomenti in discussione Il decreto legge che vieta gli spostamenti tra regioni in scadenza il 25 febbraio.

Ultimo aggiornamento: Domenica 21 Febbraio 2021, 13:51

