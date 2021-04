Covid, Ranieri Guerra indagato dalla Procura di Bergamo per false informazioni sul piano pandemico

Covid, Ranieri Guerra è indagato dalla Procura di Bergamo. La Procura di Bergamo ha indagato Ranieri Guerra, direttore aggiunto dell'Oms ed ex direttore generale della Prevenzione al Ministero della Salute, nell’inchiesta relativa alla gestione del Covid nella Bergamasca nel corso della prima ondata.

Ranieri Guerra indagato dalla Procura di Bergamo

Ranieri Guerra, come fa sapere il sito di Report, è indagato dalla Procura di Bergamo per false informazioni rese ai pm durante la sua audizione del 5 novembre scorso sul piano pandemico. I suoi uffici infatti avrebbero dovuto aggiornare il piano, risalente al 2006, ma secondo la Procura sarebbe rimasto comunque inalterato, nonostante nel mondo si siano verificate nel mentre due pandemie, la Sars e il Mers, e fossero anche presenti le nuove linee guida emanate dall’Oms, la Commissione e il Parlamento Europeo.

Il diretto interessato Ranieri Guerra per ora si dice amareggiato da quanto accaduto: “Sono stupito e amareggiato per questa situazione – ha spiegato - non conosco di cosa si tratti, non ho la più pallida idea sul perché i magistrati abbiamo deciso in tal senso. Avevo parlato con i magistrati a novembre e avevo dato la mia disponibilità a un nuovo confronto. Non conosco le domande che i pm abbiano mandato all'Oms nella rogatoria”.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 9 Aprile 2021, 23:21

