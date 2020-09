Covid, quarantena ridotta a dieci giorni: martedì il Comitato tecnico scientifico valuta l'ipotesi

Ridurre la quarantena da 14 a 10 giorni. L'ipotesi sarà valutata dal Comitato tecnico scientifico nella riunione di martedì prossimo. In attesa delle valutazioni degli esperti la linea del Ministero della Salute resterebbe quella della cautela. La misura che è stata proposta in Francia per 7 giorni ma che ancora non è stata adottata, sarà valutata per l'Italia con un passaggio inferiore, da 14 a 10 giorni. Ultimo aggiornamento: Giovedì 10 Settembre 2020, 21:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA