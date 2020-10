Covid, pronto soccorso presi d'assalto in tutte le Regioni. Medici d'urgenza: «Non reggiammo più»

Negli ospedali italiani scatta l'allarme pronto soccorso. Criticità registrate in tutte le Regioni: presidi presi d'assalto, file di ambulanze in attesa. Pazienti con sintomi Covid in attesa anche per diversi giorni. A sottolinearlo sono i medici in prima linea per bocca del presidente della Società italiana di medicina di emergenza-urgenza (Simeu) Salvatore Manca.

«La situazione nei Pronto soccorso (Ps) è drammatica - dice - con fortissime criticità in tutte le Regioni. I Ps, in questi giorni, sono presi d'assalto da pazienti con sintomi da Covid-19 e ci sono file di ambulanze in attesa». I reparti Covid, racconta, «sono pieni ed i Ps stanno diventando un "parcheggio" per questi pazienti anche per 3-5 giorni. Stiamo assistendo tutti ma mancano medici e infermieri. Non ce la facciamo più a reggere».

Ultimo aggiornamento: Sabato 24 Ottobre 2020, 12:43

