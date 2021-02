Covid, insegnante di sostegno muore a 44 anni: una comunità in lutto per Maria

Maria Lobefaro è morta a 44 anni, sconfitta dal Covid. Insegnante a Santeramo in Colle, nel Barese, era docente di sostegno nella primaria della Hero Paradiso. A dare la notizia del decesso è stato il sindaco Fabrizio Baldassarre l'ha descritta «come una professionista seria e disponibile, costantemente pronta al sorriso e all'accoglienza degli alunni». Lo stesso sindaco una settimana fa aveva lanciato un allarme focolai nelle scuole della sua città. Il 5 febbraio scorso Baldassare aveva registrato cinquanta nuovi contagi a Santeramo «di cui 36 direttamente riconducibili all'ambito scolastico, circa l'80%». Per questo aveva firmato un'ordinanza che ha sospeso la didattica in presenza in tutte le scuole dell'infanzia, elementari e medie, fino al 13 febbraio.



Ultimo aggiornamento: Giovedì 11 Febbraio 2021, 09:06

