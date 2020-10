Il premier Conte avverte: «Lockdown a Natale? Dipenderà dal comportamento dei cittadini»

Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte in un punto stampa a Capri ha parlato dell'aumento dei contagi, oggi da record con 7.332 nuovi positivi, il dato più alto dall'inizio della pandemia di coronavirus. Il premier, rispondendo indirettamente anche all'ipotesi di nuovo lockdown a Natale paventato da alcuni virologi - tra cui Andrea Crisanti - ha detto che «molto dipenderà dal comportamento» dei cittadini: «Io non faccio previsioni per Natale, io faccio previsioni in questo momento delle misure più adeguate idonee e sostenibili per prevenire un lockdown», le sue parole.

Leggi anche > Coronavirus in Italia, record di nuovi positivi: sono 7.332, mai così tanti in un solo giorno

«Continua questa curva che sta lentamente ma progressivamente crescendo, è la ragione per cui abbiamo adottato misure più restrittive: non ci ha fatto affatto piacere ma dobbiamo adesso rispettare le regole più restrittive. C'è il nuovo innalzamento ma c'è anche un record di tamponi ma è chiaro che non può non preoccupare e non spingerci a rispettare tutte le regole», ha detto Conte. «Adesso questa nuova ondata l'affronteremo con grande senso di responsabilità, con grande sensibilità, afferrando quelli che sono i valori in gioco. E smettiamola di far polemica, di fare discorsi astratti, di fare discussioni e dibattiti, qui bisogna essere concreti. C'è da tutelare la salute».

«Se cresce il numero dei contagiati e il numero delle persone negli ospedali e in particolare in terapia intensiva andremo di nuovo in difficoltà. Dobbiamo fermare questa curva e per farlo non c'è modo migliore che rispettare le regole», ha aggiunto. «Lo schema è molto chiaro: continueremo ad aggiornarci costantemente con le Regioni. La formula vincente è collaborare, collaborare, collaborare. Per la Campania come per le altre Regioni abbiamo predisposto la possibilità per i presidenti di introdurre misure restrittive non appena se ne presentasse la necessità, per quelle di allentamento occorre invece un'intesa con il ministro della Salute».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 14 Ottobre 2020, 18:34

© RIPRODUZIONE RISERVATA