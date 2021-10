Covid, Pregliasco: «Con la diffusione della variante Delta plus potrebbero esserci altre chiusure»

Con la diffusione della variante Delta plus potrebbero esserci altre chiusure. Ad azzardare la previsione è il direttore del Galeazzi di Milano e Anpas Fabrizio Pregliasco. «La nuova variante è infatti il 10% più contagiosa della Delta, anche se per fortuna meno pericolosa», ha affermato nel corso di un'intervista a Rai Radio1 a Un Giorno da Pecora.

«Questo Covid rimarrà endemico, in alcuni Paesi la cosa sta risalendo e quindi anche noi questo inverno potremmo doverlo mettere in conto, altre pandemie possono arrivare», ha affermato. Le riaperture che ci sono state nelle ultime settimane, in vista dell'inverno, potrebbero portare a un aumento di contagi di Covid, aggiunge. Quanto alle future feste natalizie, «non bisogna eccedere – ha concluso – e a tavola sin potrà stare al massimo in 6 o 8».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 25 Ottobre 2021, 17:48

