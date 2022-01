Obbligo di vaccino over 50, da domani arrivano le multe

Stretta finale sullo zoccolo duro degli over 50 che nonostante l’obbligo imposto dal decreto Festività ancora non si sono mai presentati in un hub vaccinale: sono 1.684.240, 762mila dei quali nella fascia 50 e i 59 anni. Da domani non vaccinarsi per chi ha più di 50 anni costerà 100 euro. E sempre da domani si amplia la lista dei luoghi in cui non si può accedere senza un green pass base, ottenuto con un tampone antigenico (validità 48 ore) o molecolare (valido 72 ore). La durata del super green pass sarà inoltra dagli attuali 9 mesi a sei, mentre il cdm previsto per oggi pomeriggio dovrebbe trasformare in illimitata la durata del certificato verde per chi ha fatto tutte e tre le dosi.

LE MULTE. La sanzione prevista per gli over 50 senza vaccino è di 100 euro, da pagare una tantum. Sarà l’Agenzia delle Entrate, tramite una verifica sulle tessere sanitarie, a fare automaticamente le sanzioni. Da quel momento ci saranno 10 giorni per comunicare all’Asl un eventuale certificato di esenzione. Se non accettato, l’Agenzia delle Entrate trasmetterà entro 180 giorni un avviso di addebito, e i proventi della sanzione confluiranno nel Fondo delle emergenze nazionali. In caso di opposizione alla sanzione la competenza spetterà al Giudice di pace.

GREEN PASS SUL LAVORO. Il prossimo giro di vite sarà il 15 febbraio, quando entrerà in vigore l’obbligo del super green pass per tutti i lavoratori over 50. Chi verrà sorpreso senza il certificato rischia una multa che varia dai 600 ai 1500 euro. Chi, invece, non presenterà la documentazione sarà considerato assente ingiustificato con la sospensione dello stipendio, ma mantenendo comunque il lavoro.

NEI NEGOZI. Più corpose le modifiche sull’obbligo di certificato per entrare nei principali negozi. Da domani sarà necessario il certificato base per entrare nei principali uffici ed attività, poste, banca, tabaccherie e librerie comprese. I negozianti non sono però obbligati a verificare il possesso del green pass, ma possono effettuare dei controlli a campione. Resta consentito il libero accesso senza pass nei negozi di generi alimentari in quelli per la vendita del cibo per gli animali domestici, nei distributori di carburante, nei negozi di vendita di articoli igienico-sanitari, in farmacie, parafarmacie e negozi di ottica.

IL NUOVO DECRETO. Chiusa la partita Quirinale, il governo torna oggi pomeriggio a riunirsi per varare il uovo decreto, alla luce del quadro pandemico migliorato. Sul tavolo ci sono le richieste delle Regioni, che chiedono un superamento della regola dei colori. Si lavora anche sul tema delle mascherine all’aperto, sulla durata del green pass per chi ha il booster, sulle quarantene a scuola e sulla riapertura delle discoteche.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 31 Gennaio 2022, 06:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA