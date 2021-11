Covid, obbligo di mascherine all'aperto: cresce il numero delle città. Ecco dove

Con l'aumento dei contagi in tutta Italia, sono molte le città italiane che corrono ai ripari cercando di arginare il problema inserendo nuove limitazioni. Dopo la decisione di ieri del prefetto di Milano di inserire l'obbligo di mascherina all'aperto nel centro della città, altri sindaci hanno accolto la proposta.

La prima «stretta» nel capoluogo lombardo dovrebbe partire, nel centro storico, già dal prossimo weekend di shopping milanese, il 27 e il 28 novembre. L'obbligo di mascherina all'aperto lungo corso Vittorio Emanuele, piazza Duomo, Galleria Vittorio Emanuele II, via Dante e Castello Sforzesco: il vero fulcro della folla, del turismo, dello struscio e dei mercatini natalizi.

Ma non è l'unica città ad attuare questa limitazione anti Covid-19. A Padova, ad esempio, la mascherina torna obbligatoria anche all'aperto tra le vie del centro storico. Il sindaco Sergio Giordani ha annunciato, infatti, l'arrivo di una nuova ordinanza fatta ad hoc. La misura scatterà a mezzanotte di giovedì 25 novembre fino al 31 dicembre.

«Le festività natalizie portano con sé una grande vivacità, tante iniziative e tante presenze nelle vie e nelle piazze del centro - ha dichiarato il primo cittadino di Padova -. Non vogliamo rinunciare a un Natale libero, ma è questione di buon senso, porre dei paletti di prudenza e di sicurezza, oltretutto già assunti nell'agire quotidiano».

Anche il sindaco di Bologna, ha deciso di attuare la stessa strategia di prevenzione. Pochi minuti fa, infatti, Matteo Lepore ha dichiarato che anche nel capoluogo emiliano diventerà obbligatoria la mascherina all'aperto.

Mentre a Firenze, Dario Nardella, nei giorni scorsi ha dichiarato di star valutando di reinserire l'obbligo di mascherina dal primo o secondo weekend di dicembre. «Sto valutando, insieme agli esperti, se ci siano le condizioni per firmare un'ordinanza e rendere obbligatoria la mascherina all'aperto. Anche se siamo in zona bianca. A partire dal primo o massimo dal secondo weekend di dicembre. Per arginare un aumento dei contagi che, per ora, è sotto controllo, ma che rischia di tornare su numeri allarmanti proprio sotto le festività a causa dello shopping».

