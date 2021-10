Covid, no vax morto a Ferrara: indagato il medico per omissione di soccorso

La procura di Ferrara ha iscritto nel registro degli indagati Alberto Dallari, medico di Reggio Emilia, che aveva preso in carico Mauro Gallerani, il 68enne no vax, morto dopo aver contratto il Covid-19. Prima di essere ricoverato in ospedale, l'uomo era stato curato via telefono e via mail. Le ipotesi accusatorie contro Dallari sono: colpa medica e omissione di soccorso.

Quello firmato dal pm Ciro Alberto Savino, che già aveva aperto un fascicolo conoscitivo sul caso, è un atto dovuto, anche in vista dell'autopsia, da cui si attendono ulteriori risposte sulla vicenda. La squadra mobile della polizia di Reggio Emilia ha sequestrato al medico pc e telefoni per ricostruire i contatti avuti col paziente.

L'indagine della procura ferrarese servirà anche a far luce sul coinvolgimento dell'associazione Ippocrateorg, alla quale il medico è legato, la stessa del convegno in Senato sulle cure domiciliari che, nelle scorse settimane, aveva scatenato una bufera politica.

