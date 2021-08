Covid, no vax convinto di Palermo rischia di morire: «Mi pento di non aver fatto il vaccino, diventerò un promotore»

«Ho 38 anni e sono ricoverato qui da 11 giorni, sono in terapia intensiva e mi pento di non essermi vaccinato. Ho visto la morte in faccia». Inizia così la testimonianza del no vax convinto che ha rischiato di morire a causa del covid e, adesso, diventa promotore del vaccino.

Tutto è iniziato con la febbre a 40, poi la corsa in ospedale e il ricovero immediato in terapia intensiva. E' accaduto ad un 38enne di Palermo che, fino a quel momento, era un no vax convinto. Dopo 11 giorni di ricovero all'ospedale Cervello, ha cambiato idea e si pente di non aver fatto il vaccino prima.

«Sono stato malissimo, posso dire di aver visto la morte in faccia - continua nell'intervista in videochiamata ai microfoni di Morning News -. E' bruttissimo. Ti manca l'aria, i polmoni non reagiscono e inizi a pensare se sarai in grado di fare il respiro successivo, ma non hai una risposta, non lo sai.

Il vaccino va fatto, perché prima o poi il coronavirus lo prenderemo tutti. Chi in forma lieve e chi in forma acuta, ma lo prenderemo tutti. Dobbiamo farlo tutti perché evita di finire in terapia intensiva o ancora meglio di essere intubati. Il 75% dei miei polmoni era compromesso, quindi me la sono vista brutta, molto brutta. Mi pento di non aver fatto il vaccino, perché ad aspettarmi fuori c'è mio figlio di 5 anni che non vedo da un mese e non vedo l'ora di riabbracciarla».

Adesso ha veramente capito l'importanza del vaccino e ha dichiarato: «Uscito da qui diventerò il miglior promotore del vaccino. Qui al Cervello di Palermo ci sono degli angeli, grazie a loro potrò rivedere mio figlio. Molti non ce l'hanno fatta e, sembra un film, ma non è così».

